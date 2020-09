Incident PSG/OM - Alvaro est prêt à mettre son avenir en jeu

Pour convaincre les dirigeants et les supporters qu'il n'a pas lâché d'insultes racistes contre Neymar, Alvaro n'a pas hésité à mettre son avenir en jeu.

Les temps sont durs pour Alvaro Gonzalez. Le défenseur de l'Olympique de Marseille, accusé de racisme par Neymar, a pris le temps de rencontrer les différents groupes de supporters ce lundi à la Commanderie. Au cours d'une longue discussion, et en présence de plusieurs dirigeants phocéens, l'Espagnol a "juré" qu'il n'avait jamais prononcé d'insultes racistes d'après les informations de RMC Sport.

S'il souhaite rencontrer Neymar en tête-à-tête afin de mettre les choses au clair, et que le Parisien reconnaisse son mensonge, Alvaro a surtout promis qu'il n'était pas raciste. Bien au contraire. Durant son discours, le joueur de 30 ans a fondu en larmes face aux supporters olympiens. Très affecté par les évènements, le défenseur a aussi été insulté de raciste par un supporter de l'OM sur Marseille ces derniers jours. De quoi l'affecter encore un peu plus.

Pour convaincre, s'il en avait besoin, encore plus les dirigeants et les supporters, Alvaro a même mis son avenir à Marseille en jeu : "Si vous ne me croyez pas, si je suis un problème, alors j’accepte de partir et de quitter l’OM sans la moindre indemnité", a-t-il affirmé en substance à Jacques-Henri Eyraud. Si Neymar a été écouté ce mercredi par la commission de discipline, l'Hispanique devrait, quant à lui, discuter jeudi avec l'instance. Les deux hommes pourraient même être convoqués le 5 octobre prochain...