Indice UEFA - La France piétine, mais...

Si la France a marqué moins de points que ses concurrents à l'indice UEFA, à l'occasion des 8es de finale de la LDC, elle est assurée de garder un matelas confortable sur ses principaux poursuivants.

Le début de la phase finale des compétitions européennes a accouché d'un bilan mitigé pour les clubs français. Une semaine après la défaite du PSG à Dortmund, Lyon a créé la surprise en battant la Juventus Turin à domicile. Les points marqués par l'OL ont permis à la France d'avancer (+0.333) à l'indice UEFA, mais ce n'est qu'un piétinement en comparaison aux nations qui la précédent (+2.286 pour l'Allemagne, +1.429 pour l'Italie) et le Portugal (+0.600), qui arrive juste derrière.

La bonne nouvelle de la semaine, pour le football français, c'est que ses poursuivants n'ont plus aucun représentant en 8es de finale de la Ligue des Champions ni en Ligue Europa. Hier, les trois clubs portugais encore en course en C3 (Benfica, Sporting, Porto) ont été éliminés au stade des 16es. Idem pour la Belgique (Bruges, La Gantoise) et les Pays-Bas (Ajax, Alkmaar), alors que les concurrents russes avaient déjà été sortis à la fin des phases de groupes.

La France est donc assurée de garder ce matelas de près de sept points (6.966) sur le Portugal et le reste de la mêlée. En cas de bonnes performances, il pourrait même s'épaissir. Le retard sur l'Italie (11.524) et l'Allemagne (14.369) apparaît en revanche beaucoup plus difficile à combler à moyen terme. Même en cas de qualifications parisienne et lyonnaise devant Dortmund et Turin.

INDICE UEFA (entre parenthèses, le nombre de clubs encore engagés)

Espagne : 98.997 points (6) Angleterre : 87.748 (6) Allemagne : 70.784 (6) Italie : 67.939 (5) France : 56.415 (2) Portugal : 49.449 (0) Russie : 45.549 (0) Belgique : 37.900 (0) Pays-Bas : 35.750 (0) Ukraine : 34.100 (1)

INDICE UEFA DE LA SAISON 2019-2020