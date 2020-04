Inter - Lukaku garde un bon souvenir de sa collaboration avec Thierry Henry

Après avoir brillé en Angleterre sous les couleurs de Chelsea, West Bromwich, Everton et Manchester United, Romelu Lukaku a pris un tournant dans sa carrière l'été dernier en rejoignant l'Inter Milan. L'international belge s'est rapidement acclimaté à la Serie A puisqu'il a inscrit 17 buts en 25 matchs de championnat pour sa première saison. En ce moment, l'ancien mancunien est confiné en raison du coronavirus et afin de passer le temps, il a décidé, ce samedi soir, de répondre aux questions de ses fans sur Twitter.

A cette occasion, Lukaku a rendu un petit hommage à Thierry Henry. Interrogé sur le Français avec lequel il a travaillé au sein de la sélection belge, l'attaquant milanais garde un bon souvenir du passage du champion du monde 98. "Bien ! Son sens du détail est incroyable. Un vrai expert qui est toujours prêt à aider" a-t-il répondu. Egalement questionné au sujet d'un attaquant retraité avec lequel il aimerait être associé, le Belge cite Thierry Henry... et Nicolas Anelka.

