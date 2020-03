Inter - Mbappé, un des joueurs les plus difficiles à marquer selon Skriniar et De Vrij

Afin de faire passer le temps en cette période de confinement, l'Inter Milan a décidé de faire participer ses joueurs à des sessions de questions-réponses avec les fans. Les deux défenseurs centraux Stefan de Vrij et Milan Skriniar se sont récemment prêtés au jeu séparément et la même question leur a été posée, à savoir quel est le joueur le plus difficile à marquer dans le football moderne. Si on retrouve les inséparables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la réponse des deux joueurs, un certain Kylian Mbappé est également cité par le duo.

"Il y en a beaucoup, comme Messi et Cristiano Ronaldo qui sont les meilleurs. Mais Mbappé est aussi très difficile à marquer parce qu’il va très vite" a répondu De Vrij, tandis que son coéquipier a cité cinq noms. "Il Fenomeno Ronaldo, parce qu’il était mon joueur préféré quand j’étais enfant. J’ai aussi eu quelques attaquants très difficiles à marquer, notamment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui sont les meilleurs du monde actuellement. Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic sont également très difficiles à marquer."