Inter Milan - Antonio Conte fustige sa direction !

Malgré la très bonne saison de l’Inter Milan, finalement 2ème de Serie A et encore en lice en Ligue Europa, l'entraîneur Antonio Conte a partagé sa colère et a fustigé l'attitude de sa direction cette saison. "On a reçu des tonnes de merde sur nous, le club n'a rien fait. Pour nous ce fut une année très dure, difficile à tout point de vue. D’un point de vue personnel, dès que cela a été possible on m’a critiqué. Le travail des garçons n’a pas été reconnu, le mien non plus" a-t-il regretté au micro de Sky Italia.

"Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés. Zéro absolu. (...) Il faut s’impliquer dans les bons mais aussi les mauvais moments. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors" a-t-il également lâché avant de se montrer très évasif à propos de son avenir à l'Inter. "Il y aura des discussions avec le président, mais il est en Chine. Après la Ligue Europa, on verra ce qu'on fait" a finalement fait savoir Conte.