Inter Milan - La mise au point d'Antonio Conte

Après la victoire de l'Inter Milan face à l'Atalanta (0-2) lors de la dernière journée de Serie A, Antonio Conte avait fustigé l'attitude de sa direction. Des propos qui ont eu un fort retentissement en Italie, et qui ont donné lieu à des rumeurs de départ. La Repubblica prétendait même que le technicien avait personnellement contacté la Juventus afin de se renseigner sur l'avenir de Maurizio Sarri, au poste d'entraîneur.

Conte a tenu à réagir rapidement et a fermement contesté tout contact avec la Vieille Dame : "concernant l’article paru aujourd’hui dans la Repubblica, je démens catégoriquement le fait d’avoir appelé dirigeants et joueurs de la Juventus pour demander s’ils comptaient virer Sarri" a-t-il affirmé auprès de l'agence de presse ANSA. En revanche, il est resté pour le moins évasif au moment d'aborder son avenir à l'Inter. "Je suis engagé dans un projet de trois ans avec l’Inter et, comme je l’ai toujours fait dans ma vie, je travaillerai durement et je me battrai de toutes mes forces pour que ce projet soit un projet gagnant" a-t-il précisé.