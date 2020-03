Inter Milan - Le président Steven Zhang s'en prend violemment au patron de la ligue italienne

Le report du choc de la 26e journée de Serie A entre la Juventus et l'Inter Milan, lié au coronavirus, n'a pas plu au président du club lombard. Sur son compte Instagram, Steven Zhang s'en est violemment pris au patron de la Lega, la ligue italienne, en le qualifiant de "clown" pour son incapacité à prendre une décision rapidement (d'abord soumise à un huis clos, la rencontre n'a officiellement été reportée que samedi midi). "Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique au deuxième plan. Vous êtes probablement le plus gros et sombre clown que j'aie jamais vu. 24 heures, 48 heures, 7 jours ? Et quoi d'autre ? Quelle est votre prochaine étape ?", s'est interrogé le dirigeant chinois de l'Inter.

Pour rappel, l'affiche Juve-Inter, comme cinq autres matchs de Serie A prévus le week-end dernier, a été reportée au 13 mai prochain. Et là encore, ça ne plaît pas à Steven Zhang. "Et maintenant, vous parlez d'esprit sportif et de compétition loyale ? Et si nous ne protégions pas nos joueurs ou nos entraîneurs et leur demandions de jouer pour vous sans arrêt ? Oui, je vous parle, notre président de Lega PaoloDalPino ! Honte à toi", a-t-il poursuivi. "Il est temps de vous lever et de prendre vos responsabilités ! C'est ce que nous faisons en 2020 ! Tout le monde dans le monde, peu importe si vous êtes fan d'Inter ou de Juve ou pas de fan du tout. Faites attention s'il vous plaît ! C'est la chose la plus importante pour vous, votre famille et notre société."