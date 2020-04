Inter Milan - Mario Balotelli et son 'dieu' Zlatan Ibrahimovic

L'Inter Milan a eu de gros égos à gérer, il y a quelques années, entre 2006 et 2009 avec les présences de Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli dans l'effectif. Si l'Italien était jeune à cette époque (16 ans), il se rappelle tout de même de sa première rencontre avec le géant suédois : "J’avais 16 ans quand j’ai rejoint la première équipe de l’Inter Il y avait beaucoup de champions, et j’étais assis devant lui dans les vestiaires" se rappelle Balotelli au cours d'un live instagram. "Un jour, je m’arrête pour le regarder et il me dit: 'Penses-tu que tu joues ici ? Entraîne-toi aujourd’hui et ne joue plus'. Et à chaque fois sur le terrain il me répétait: 'Tu es trop pauvre, laisse le football tranquille et étudie'."

S'il a eu un traitement de faveur un peu particulier, Balotelli explique ensuite qu'Ibrahimovic l'avait plébiscité auprès de son agent, Mino Raiola. "Et puis finalement, il a dit à Mino Raiola (l'agent des deux joueurs): 'Il y en a un plus fort que moi, prenez-le', en parlant de moi. Il changeait le cours d’un match quand il le voulait. C’était impressionnant, je l’ai toujours regardé comme un dieu."