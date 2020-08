Inter Milan - Max Allegri pour remplacer Antonio Conte ?

Antonio Conte a dessiné un gros point d'interrogation sur son avenir à l'Inter Milan, ce week-end après la victoire de ses hommes sur le terrain de l'Atalanta lors de la dernière journée de Serie A (0-2). "Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés. Zéro absolu. (...) Il faut s’impliquer dans les bons mais aussi les mauvais moments. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors", a lâché l'entraîneur nerazzurro. "Il y aura des discussions avec le président, mais il est en Chine. Après la Ligue Europa, on verra ce qu'on fait."

La presse italienne n'a pas attendu le 8e de finale contre Getafe, mercredi, pour s'interroger sur l'identité du futur entraîneur de l'Inter la saison prochaine. D'après Gianluca Di Marzio, journaliste à la Sky, c'est Massimiliano Allegri, libre depuis un peu plus d'un an et son départ de la Juventus, qui figurerait en haut de la liste des dirigeants lombards en cas de rupture consensuelle avec Conte. Ce dernier a encore deux ans de contrat, avec un salaire de 12 M€ net par saison.