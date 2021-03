Interview - Romain Perraud (Brest) : "Le compliment est l'ennemi de la compétition" (exclu Madein)

Alors qu'il fait clairement partie des meilleurs latéraux gauches du championnat, Romain Perraud garde la tête sur les épaules. Le Brestois de 23 ans, très actif sur les terrains, a pris le temps de discuter avec MadeInFOOT de sa saison, de sa formation, de ses engagements et de ses ambitions. Au cours d'un entretien de près d'une heure, Perraud, fraîchement prolongé jusqu'en juin 2025, a montré qu'il était toujours un homme simple et qu'il marchait avec un mot d'ordre : la confiance.

MadeInFOOT : Aujourd’hui, tu es l’un des latéraux les plus efficaces de Ligue 1 avec 3 buts et 5 passes décisives. Qu’est ce qui a changé entre le Romain Perraud de 2019-2020 et celui de 2020-2021 ?

Romain Perraud : "Je ne pense pas qu’il y ait énormément de choses qui ont changé. C’est juste un peu plus d’expérience, une meilleure connaissance du championnat. J’ai un peu plus de confiance aussi, j’ai marqué mon premier but lors du deuxième match de L1 contre Dijon, comme ma première passe décisive. Tout de suite, même si les statistiques ne sont pas très importantes, ça permet de donner beaucoup beaucoup de confiance. Et ensuite ça se ressent dans le jeu, on s’émancipe. Je pense qu’au final c’est ce qui a fait qu’aujourd’hui, je me sens bien dans le club et dans l’équipe. J’ai aussi bien intégré le projet et la philosophie de jeu après une saison passée au club. Je sais exactement ce que demande le coach, le staff et quelles sont les valeurs du club."

As-tu travaillé un peu plus l’aspect mental et la concentration cette année ?

"Oui, il y a peut-être un peu plus de tout ça. Il y a aussi une prise de conscience, plus de maturité. Je sais gérer un peu mieux aussi. Le fait d'avoir une saison de Ligue 1 dans les jambes, ça permet d’appréhender les choses différemment et d’une meilleure façon. Ce sont toutes ces choses-là qui font que ça me réussit plutôt bien."

La progression est constante sur trois saisons. L’éclosion avec le Paris FC en L2 en 2018-2019, celle des promesses avec Brest en 2019-2020 et la confirmation cette saison…

"Le plus important, c’est d’être régulier. Dans le foot, c’est une remise en question à chaque match ou presque. Tous les week-ends il faut être performant. Il faut essayer de savoir sur quels aspects progresser et y arriver, continuer à jouer sur ses points forts aussi. C’est hyper important je pense. Et il faut aussi garder confiance en soi, coûte que coûte."

Est-ce que le coronavirus t’a permis de relativiser sur la vie de footballeur et ta carrière ?

"Oui ! Je viens de Toulouse donc je suis rentré trois mois là-bas. Ça m’a permis de voir mes parents, de relativiser, de voir qu’il y avait des choses plus importantes. Mine de rien, cette coupure m’a donné envie de revenir avec l’envie de tout casser et surtout prendre du plaisir. J’avais faim du ballon, de m’éclater, de jouer à 100 voire 200%. J’ai fait une bonne préparation l’été dernier, ça m’a permis d’arriver en forme à l’entraînement. J’étais prêt à entamer cette deuxième saison avec Brest."

La saison 2020-2021 est-elle plus dure physiquement ?

"J’ai l’impression que le calendrier a été un peu rétréci, oui. Avec la suppression de la Coupe de la Ligue, on pensait qu’il y allait avoir moins de matchs mais au final je n’ai pas cette impression. Cette année, il y a eu pas mal de semaines à trois matchs, c’est assez particulier. On enchaîne pas mal et il y a eu très peu de coupure. Les années précédentes, j’avais l’impression d’avoir un peu plus de repos, mais ça ne me dérange pas de jouer tous les 3 jours, j’aime ça !"





"Notre jeu ? C'est un peu une récompense pour les supporters et pour tous les spectateurs"





On va parler un peu tactique maintenant. Malgré la 14ème place de Brest, l’équipe est un petit ovni en Ligue 1. On reconnait le jeu brestois que ce soit face à un promu, un club du Top 10 ou les meilleurs clubs français. Penses-tu que Brest est « au-dessus » des autres équipes dans la tactique ?

"On ne peut pas se permettre de penser qu’on est meilleur tactiquement que les autres ou qu’on a un plus beau football. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on a une philosophie de jeu bien marquée. On sait ce qu’on a à faire sur le terrain, nos points forts. On prend aussi énormément de plaisir dans le jeu et tous les joueurs adhèrent à la philosophie. Nous, on a notre propre façon de jouer. Mais ce qui est bien je pense, c’est que les joueurs ici prennent beaucoup de plaisir et se régalent sur le terrain car c’est un jeu offensif. Ça demande beaucoup de courses certes, mais c’est un jeu attrayant. Parfois on prend pas mal de buts, mais on en met aussi pas mal donc c’est bien, c’est plaisant. Avec le contexte et tout ce qu’il se passe, le coronavirus, les supporters qui ne peuvent pas venir dans les stades, j’ai envie de dire que c’est un peu une récompense pour eux et pour tous les spectateurs. On ferme très peu le jeu, on est une équipe portée sur l’offensive. On se projette énormément, c’est ça qui fait notre force également."

Vous venez pourtant de traverser une phase difficile avec 4 défaites consécutives au mois de janvier. On sentait l’équipe moins en réussite et moins inspirée sur le terrain.

"Parfois tu peux douter, mais il n’y avait pas de quoi parce que les contenus étaient bons. C’était ce que le coach nous répétait. Il y a eu des matchs cette année, où on a parfois perdu un peu bêtement, d’autres matchs où on manquait de consistance, de maturité, mais également de réalisme offensif et défensif. On n’a jamais douté, car on a réussi à prendre les matchs charnières. Résultat, on a un bon petit matelas d’avance sur la place de barragiste. C’est bien, mais rien n’est fait. On a une philosophie bien comprise aujourd’hui, il faut insister dessus même quand ça va un peu moins bien. Mais il faut régler quelques détails."

À t’écouter, Brest regarde plus derrière que devant au classement…

"On est obligé de regarder derrière nous car le premier objectif est le maintien. On n’est pas encore maintenu et il reste encore pas mal de matchs. On est le plus petit budget de Ligue 1 avec Nîmes, et aujourd’hui, c’est avant tout le maintien qui est visé. Si on se maintient rapidement, là on pourra être regarder uniquement devant et pourquoi pas titiller la première partie de classement. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour."

Contre Lyon, vous prenez deux buts car vous refusez de dégager le ballon et vous tentez de relancer, à chaque fois, de manière assez propre. Résultat, vous vous tuez tous seuls… Que penses-tu de ça ?

"On en a parlé aujourd’hui (lundi dernier ndlr) avec le coach. Tactiquement, on sait qu’on est une équipe qui aime relancer court de derrière. Mais maintenant, les équipes nous connaissent, elles regardent nos matchs, tout le monde sait que Brest est une équipe qui aime bien relancer court donc les adversaires viennent nous presser. Il faut arriver à amener plusieurs flèches à notre arc. Parfois, il faudrait peut-être sauter une ligne, je ne dis pas de balancer mais un petit ballon par-dessus, trouver un peu plus la profondeur, jouer les seconds ballons… On en est capable, il faut l’appliquer un peu plus. C’est à nous de mieux sentir les coups, de savoir quand est ce qu’il faut allonger, quand est-ce qu’on peut relancer. Il faut mieux analyser le jeu".

L’équipe accepte-t-elle les déséquilibres pour gagner un match ?

"Je pense que oui. On est prêt à se projeter en nombre dans la surface, il y a aussi des couvertures à faire, des sécurités à avoir. Mais nous, quand on attaque, on y va vraiment pour marquer. Je pense qu’il n’y a aucun joueur qui monte avec le frein à main en se disant qu’il doit faire attention derrière. On essaie de bosser ça, trouver un équilibre entre attaquer en nombre et ralentir les attaques adverses."

Steve Mounié, qui est arrivé cet été, s’est rapidement imposé en attaque. Ses qualités dos au but et son jeu de tête sont de nouveaux atouts pour Olivier Dall’Oglio…

"Steve a un énorme apport. Sa capacité à garder le ballon et gagner les duels, c’est monstrueux ! C’est vraiment un joueur sur qui on peut s’appuyer. Pour moi, c’est une autre phase de jeu. On trouve Steve qui garde les ballons, qui fait remonter le bloc et après on peut jouer sur ça. Offensivement, il y a de la qualité un peu partout, mais Steve est un joueur très important pour nous."

Comment se passe la préparation d’un match avec le coach ?

"Le coach fait pas mal de séances vidéos pour nous corriger. Il peut appuyer sur le positionnement parfois, mais aussi pour régler pas mal de détails. Parfois, on fait vraiment des bons matchs et sur certains détails on pèche peut-être un peu. Il est là pour ça. Cette semaine, chaque joueur au poste va avoir un petit retour vidéo individuel pour régler certains détails et pour progresser."

Est-il exigeant avec vous ?

"Tous les entraînements de la semaine sont mis en place pour ce qu’on va appliquer le week-end en match. Toutes les sorties de balle sont travaillées à l’entraînement, comme les sorties de touche. Aujourd’hui, le staff arrive à nous faire progresser."

Le système de Dall’Oglio offre aux latéraux pas mal d’espace en attaque puisque les ailiers rentrent à l’intérieur du jeu. Le couloir est donc libre pour toi…

"Les ailiers sont assez libres, ils peuvent faire un peu ce qu’ils veulent dans la création du jeu. Donc souvent, ils se retrouvent un peu à l’intérieur du jeu et les latéraux, que ce soit Ronaël à droite ou moi, on a les couloirs de libre. Ça nous permet d’apporter le surnombre dès qu’on peut. Le travail des ailiers est vraiment primordial et ils le font très bien. Ils arrivent à être souvent bien placés au bon moment."

Le poste de latéral est sans cesse en évolution. Qu’en penses-tu ?

"C’est l’un des postes qui a le plus évolué par rapport aux autres. C’est un poste moderne. Aujourd’hui, on va demander au latéral de pouvoir relancer, de combiner, d’attaquer, de défendre, de multiplier les efforts. Il a un rôle et une palette beaucoup plus élargis."

Multiplier les efforts, c’est quelque chose que tu sembles apprécier.

"Je marche beaucoup à l’énergie. J’ai besoin de répéter les courses. Ça peut parfois être un défaut, car je veux tellement être hyperactif que parfois je m’y perds un petit peu. Quand j’étais au PFC, je donnais tellement tout pendant les 70 premières minutes que je n’avais plus aucun gaz pour finir. Mais ça me plait ! J’écoute plus mon corps, et au fur et à mesure des matchs tu prends de l’expérience, et tu abordes de manière plus sereine les rencontres."

Te sens-tu mis en valeur par le coach ?

"Bien sûr. Je me retrouve complètement dans la philosophie de jeu, dans ce système. Il ne me freine pas. Le coach me laisse jouer, progresser, participer au jeu offensif. Bien entendu j’ai des règles sur l’aspect défensif, mais il n’y a pas trop de frein à main."

Tu formes aussi une sacrée association avec Romain Faivre. À vous deux, vous formez un couloir gauche ultra menaçant pour les défenses adverses… Comment juges-tu ton duo avec lui ?

"C’est vrai qu’on s’entend bien. Romain, c’est un joueur au-dessus de la moyenne. Techniquement, c’est très très fort. Il a une capacité d’accélérer, de casser des lignes, une vision de jeu pour les passes. Franchement, c’est facile de jouer avec lui parce que je sais ce dont il est capable. Il libère pas mal d’espaces pour nous les autres joueurs et il sait bien les utiliser."

Que penses-tu du travail de Gregory Lorenzi et de la cellule de recrutement à Brest ?

"C’est un club qui bosse bien, l’ensemble du club travaille bien. La réussite en L1 est la récompense du travail de la cellule de recrutement. Entre Gregory et le coach, la mayonnaise prend bien !"

Brest est d’ailleurs un club qui attire de plus en plus ! Quand on voit Jean Lucas ou Bandiougou Fadiga qui ont voulu venir cet hiver…

"Le club est un peu plus attractif, tout le monde est gagnant, que ce soit les dirigeants, le directeur sportif, le staff, les joueurs. Je pense que c’est un club qui progresse, qui grandit bien. Pour ça, il faut essayer de pérenniser le club en Ligue 1. Ce n’est que notre deuxième saison en L1 et on verra pour la suite…"

Tu es souvent dans nos équipes types de la semaine, mais aussi chez nos confrères de L’Equipe et de France Football. Quel est ton avis par rapport à ces récompenses ?

"Je ne fais pas tellement attention même si c’est très gratifiant. Pour la famille, mes parents, mes grands-parents, de voir ce genre de choses, ces récompenses, ça fait énormément plaisir. Quand on est joueur, on ne peut pas trop s’arrêter sur ça. Je ne peux pas m’enflammer sur ce genre de choses car ça va tellement vite. Il faut toujours voir le match d’après. Le compliment est l’ennemi de la compétition. Il faut profiter, savourer car c’est assez rare mais il faut vite passer à autre chose, penser au prochain match et avancer."

Et les notes ?

"Je n’y prête pas tant attention que ça. Parfois je regarde, parfois non. Je pense qu’aujourd’hui, je suis arrivé à un âge où je sais analyser mes matchs. Je sais quand le match a été bon, pas bon ou moyen. Je fais ma propre analyse et je n’ai pas besoin d’avis extérieur autre que celui du staff et de mes conseillers."

Arrives-tu à être objectif après tes matchs ?

"Je pense que je m’analyse plutôt bien, je suis même un peu dur avec moi-même. Je suis assez exigeant mais il faut de l’exigence dans le haut niveau si on veut perdurer dans le temps. C’est pour ça que je ne m’enflamme pas quand tout va bien et que je ne me mets pas la tête sous l’eau quand tout va mal. J’essaie de garder une ligne directrice, avec le travail comme moteur."





"Dès que je suis devant les buts, je suis là pour marquer même si je suis défenseur !"





Quand as-tu commencé le foot ? Et à quel âge ?

"Ma famille est plus rugby. Mon père a joué au rugby, il a entraîné aussi. La famille du côté de ma mère, ce sont des rugbymen. Il n’y a que mon grand-père qui a fait du foot, il a joué à Blagnac et au TFC. Moi, j’ai fait du judo et à six ans je me suis mis au foot et je n’ai jamais lâché."

Tu as d’ailleurs une histoire plutôt insolite pour ton premier match dans un stade…

"C’est vrai… Je suis devenu un grand fan de Chelsea quand j’étais en voyage à Londres avec mon père et ma grand-mère. Le stade était complet et mon père avait réussi à acheter des billets pour Stamford Bridge au marché noir ! Je devais avoir entre 9 et 11 ans, c’était Chelsea - Sunderland, une victoire 5-0 (le 1er novembre 2008, ndlr). Ça m’avait marqué, c’était exceptionnel. Et depuis, je me suis dit que j’allais suivre cette équipe et je la suis toujours aujourd’hui. C’est mon équipe favorite."

Quand as-tu voulu être professionnel ?

"Je me le suis dit personnellement quand ça a commencé à devenir sérieux. C’était quand j’ai intégré le pôle Espoir et quand j’ai joué avec les U17 nationaux. Là, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. J’étais persuadé que tôt ou tard j’y arriverai. C’est peut-être bête à dire mais j’en étais persuadé."

Tu es d’ailleurs formé, à la base, comme un ailier…Avec du recul, qu’est ce que cela t’apporte aujourd’hui ?

"Je pense que ça m’apporte beaucoup dans les centres et dans le positionnement offensif. En partant de plus loin, je me suis rendu compte que j’étais mieux. À mon poste de milieu gauche, je n’étais pas un grand dribbleur de un contre un. Je ne suis pas quelqu’un qui va faire des passements de jambes ou qui a cette faculté à éliminer quelqu’un comme ça. Moi je préfère arriver lancé pour faire des différences. J’ai énormément appris dans la lecture des espaces, saisir les bons espaces, être là au bon moment. En jouant devant, j’ai gardé cet instinct de tueur on va dire. Dès que je suis devant les buts, je suis là pour marquer même si je suis défenseur !"

Surtout quand on a une frappe qui offre des surnoms comme « Patator » ou « l’Allemand »…

"Ça me fait rire et me suit depuis petit ça (rires). J’ai travaillé ma frappe depuis tout jeune et c’est un de mes points forts donc dès que je peux placer une frappe, je la tente. Mais c’est un plus de marquer des buts, de faire des passes. Aujourd’hui, mon travail est avant tout défensif, je dois surtout essayer d’être rigoureux et solide."

À 13 ans, tu pars en Pôle Espoir et finalement tu n’es pas conservé après deux ans. C’est le premier moment difficile de ta carrière…

"Normalement la suite logique du Pole Espoir est de trouver un centre de formation. Mais je n’en ai pas trouvé donc je suis resté dans mon club amateur. C’est à cet âge là que tous les jeunes entrent en centre de formation, et donc au final il y a eu de la déception. J’ai passé deux années à Colomiers."

Tu ne baisses pas les bras pour autant et tu réussis l’exploit d’être convoqué en équipe de France U17 alors que tu évolues dans un club amateur ! Comment as-tu fait ?

"Il y avait des interdistricts à cette époque-là entre certaines régions et des DTN passaient. J’ai eu la chance d’être repéré pour une sélection pré-France et là j’ai vraiment fait un bon match donc j’ai été appelé en Équipe de France. J’avais marqué pour mon premier match face à la Belgique. C’était une histoire assez exceptionnelle car j’étais en club amateur. Ça m’a ouvert la porte de quelques clubs professionnels comme l’OGC Nice."

Tu débarques à Nice à l’âge de 16 ans. Tu quittes donc ta famille, qui est à Blagnac, pour rejoindre le centre de formation. À cet âge, c’est un gros sacrifice…

"Ce n’est pas facile de quitter le cocon mais je pense que c’était une question d’habitude. Au début ce n’était pas facile, mais tu passes vraiment de très bonnes années à la formation. Des coaches m’ont beaucoup appris car il y a une vraie philosophie de jeu à Nice ! J’ai vraiment progressé sur plein d’aspects de mon jeu. J’ai découvert le monde professionnel avec le championnat U19 et la CFA, qui était assez relevée."

Quand tu ne joues pas beaucoup avec les pros à Nice (4 matchs en deux ans, dont 3 d’Europa League), as-tu remis ce rêve de devenir professionnel en question ?

"Non, pas du tout ! Je savais que j’étais en phase de progression. J’étais là pour ça. Je m’entraînais de temps en temps avec les pros, j’étais avec le groupe. C’est le foot, c’est comme ça. Mais au fond de moi, je savais que si j’avais une opportunité, si quelqu’un voulait me tendre la main, je saurais saisir cette chance. Ça s’est passé au Paris FC, c’est pour ça que l’histoire est belle car c’est le premier club qui m’a fait confiance ! C’est ce club qui m’a tendu la main et j’ai essayé de tout faire pour le lui rendre sur le terrain."

As-tu des regrets sur ta période niçoise ?

"Je n’ai pas de regrets aujourd’hui parce que j’ai tout donné. J’ai toujours été un travailleur, avec un bon état d’esprit. Je n’ai jamais fait de coups bas, j’ai tout fait pour essayer d’éclore au sein de mon club formateur mais c’est le foot. Parfois, on ne nous fait pas confiance, il ne faut pas forcer et il faut partir. C’est ce que j’ai fait, tout simplement."

Aujourd’hui, les jeunes réclament du temps de jeu de plus en plus tôt. Et pourtant ça n’a pas été ton cas…

"Mon premier match, je l’ai fait à 20 ans. Aujourd’hui, le foot va beaucoup plus vite et les jeunes font leur premier match à 16 ou 17 ans. C’est assez particulier, il faut protéger les jeunes, ce n’est pas facile pour tout le monde et il faut être bien entouré. On a rapidement envie de dérailler ou de perdre vite la tête. Il faut rester la tête sur les épaules, essayer d’avancer, être humble et travailler…"

Si tu ne joues pas avec les pros à Nice, tu casses tout lors du Tournoi de Toulon en 2018. Comment se prépare-t-on pour être en forme quand on ne joue pas énormément ?

"D’où l’importance d’être bien entouré ! Mon père me suit énormément et aujourd’hui je lui dois peut-être beaucoup. C’est peut-être une phrase bateau de dire ça mais moi il m’aide énormément. À chaque fois, il m’a poussé de façon positive, il me conseillait. Au Tournoi de Toulon, il m’a dit : ‘Vas-y Romain, croque dedans, fais toi plaisir. Et si ça se passe bien, on ne sait jamais’. Et c’est ce qu’il s’est passé. Tout ce qui est à prendre, il faut le prendre de façon positive. J’ai toujours abordé les choses comme ça. Si on a l’état d’esprit, le reste suit. Et un peu plus tard, ça m’a ouvert les portes du Paris FC !"

À Paris, tu réalises une grande saison et tu finis dans l’équipe-type de l’année en Ligue 2. Quel était le regard de Nice sur tes prestations ?

"Quand je suis prêté au PFC, je n’ai aucune nouvelle pendant toute la saison. Je n’ai aucun retour, c’est le silence radio de leur part. Donc à un moment donné, je suis obligé de prendre les devants pour la suite de ma carrière. Je n’ai pas eu peur d’aller rencontrer le coach et les dirigeants de l’époque. Nice c’est un club que j’aime, j’aimais aller voir les matchs de l’équipe quand j’étais au centre de formation, j’aimais beaucoup le Stade du Ray et c’est un club emblématique. Mais je pensais qu’il était temps pour moi de quitter Nice définitivement. Je ne leur aurai pas tourné le dos mais il n’y pas eu de retour positif donc j’ai préféré prendre mon envol ailleurs."

Tu décides alors de partir à Brest, un club qui t’a convaincu et qui te fait confiance aujourd’hui !

"Tout à fait, Brest est arrivé, j’ai signé quatre ans et là, dernièrement, j’ai eu la chance de signer pour deux ans supplémentaires."

Mille sabords que ça fait plaisir ! 😜 🏴‍☠️



🔴⚪ #TeamPirates ⚔️ https://t.co/sSTwUTHuRm — Romain Perraud (@Romain_Perraud) January 29, 2021





Lucien Favre, Olivier Dall’Oglio… Tu as le nez fin pour être entraîner par des coaches avec de fortes idées de jeu. Est-ce un plus dans ta formation et ta progression ?

"J’ai eu la chance de connaître des coaches très intéressants sur le plan tactique. Je me sers de toutes ces expériences, même si je n’ai que 23 ans, et j’apprends de tout le monde. Tous les jours, j’apprends et j’essaie de progresser. Je suis à l’écoute de tout ce qu’on peut me dire."

Au final, tu as eu pas mal de déceptions lors du début de ta carrière, mais tu as toujours su rebondir. Ton mental d’acier est-il la clé de ton succès ?

"Parfois, certains accrocs permettent de s’endurcir mentalement, de forger une carapace. Je ne suis pas Superman, je ne suis personne mais je sais que quand ça va mal il ne faut pas s’enfoncer et rester lucide car tôt ou tard la roue tourne. Et je le répète, quand tout va bien il ne faut pas se dire que ça y est, que tout est fait. C’est comme ça que je réfléchis."

Cette saison, tu as pris une toute autre dimension en Ligue 1. Est-ce une belle revanche pour toi ?

"Je ne fais pas attention à ça, mais forcément quand tu es latéral et que tu as des statistiques offensives, les équipes sont prévenues. On m’analyse peut-être un peu plus que l’année dernière. Mais moi je ne me suis jamais nourri de la notoriété. Je laisse ça un peu aux gens, je me concentre sur moi-même, mes qualités et mes axes de progrès. Savoir qu’il y a eu du buzz autour de moi, que ça parle de moi, ça ne me fait ni chaud ni froid… je reste focus."

On a déjà parlé de toi dans des gros clubs français comme Marseille ou Lyon. Qu’en penses-tu ?

"Ça fait plaisir, c’est sûr. Ça veut dire que le travail que je suis en train d’effectuer est reconnu. Mais les intérêts restent des intérêts, je sais ce que c’est dans le football et ça veut tout et rien dire. Je ne m’arrête pas trop là-dessus, je suis sous contrat avec Brest, je suis très bien ici et après on verra pour la suite…"

Pourquoi as-tu pris la décision de prolonger à Brest ?

"C’est un club qui m’a tendu la main, on travaille bien ensemble depuis que je suis arrivé et je suis très content d’être ici. Pour moi c’était une opportunité. Ça me permet d’avoir une sécurité, mais surtout un gage de confiance avec Brest !"

Au final, la confiance d’un club est une chose primordiale pour toi…

"C’est vrai, je pense être une personne honnête et quand on me fait confiance, quand on me tend la main, je suis là pour me donner à 200%, donner le meilleur de moi-même et c’est ce que j’essaie de faire. On peut ne pas être bon, mais au niveau de l’état d’esprit j’essaie toujours d’être redevable et je fonctionnerai toujours comme ça."

As-tu un projet sportif ou un plan de carrière établi dans ton esprit ?

"J’avance un peu match après match, saison par saison. C’est assez bateau de dire ça aujourd’hui mais c’est vrai… On ne peut pas se projeter, avoir un projet sportif. Ça ne veut rien dire car ce n’est pas du concret. Le concret aujourd’hui, c’est que je suis à Brest, ça se passe très bien et je suis très bien ici."

D’ailleurs, Brest est une sacrée ville de foot. L’ambiance te plait-elle ?

"Oh oui, ici ils adorent ça. On a un public fantastique, une ferveur exceptionnelle. Franchement, c’est beau. En ce moment, ils essaient de nous faire plaisir avec les feux d’artifices. Mais c’est dommage qu’ils ne soient pas là parce qu’avec eux certains matchs auraient peut-être eu un autre scénario. Les stades vides, c’est une routine un peu… (il souffle). Tu traverses des villes vides, des stades vides. C’est un peu morose mais c’est comme ça…"

Le 25 novembre dernier, tu t’es engagé en soutenant le collectif français LIBRA afin de lutter contre les violences faîtes aux femmes. As-tu ressenti le besoin de t’engager pour cette cause ?

"Je ne suis pas de ceux qui souhaitent forcément mettre en lumière leurs actions citoyennes, je préfère rester discret concernant ces engagements personnels. Mais pour LIBRA et cette cause, c’était important que je puisse communiquer afin de leur donner de la visibilité, alors j’ai changé mes habitudes. On est au 21ème siècle, et 1 femme sur 3 dans le monde a déjà subi des violences physiques ou psychologiques c’est juste pas possible... On est cinq chez moi, j’ai mon père, ma mère et deux soeurs. Aujourd’hui, je ne pourrai pas accepter qu’un homme, quel qu’il soit, touche à l’une d’elles. Pour moi il a donc été logique de soutenir cette cause qui me tient à cœur."

Tu es proche de ton père, mais aussi de ta mère et de tes soeurs. Chez les Perraud, on est très famille…

"J’ai la chance d’être vraiment proche de mes parents et de mes soeurs. On s’entend très bien, c’est une source d’inspiration pour moi, de réconfort. Ils sont là tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. Je peux compter sur eux."

Un footballeur doit-il profiter de sa notoriété pour lutter contre des causes qui lui sont chères ?

"Avant, je pensais que tu n’étais pas obligé de montrer tes engagements, mais d’un côté c’est bien aussi de les afficher. Je suis quelqu’un de simple, mais quelque fois j’oublie que j’ai un peu de notoriété, que des gens peuvent écouter ce que je dis. Parfois, je ne m’en rends pas compte… Mais si je peux faire passer le message, c’est très bien."

La parole des footballeurs se fait de plus en plus présente pour faire passer des messages ou réagir à des évènements. Quel regard portes-tu sur ces prises de position ?

"C’est important. Je suis un grand fan de NBA et les basketteurs le font tout le temps. Dans le foot, ça se fait moins mais je ne sais pas pourquoi, ni comment l’expliquer. Peut-être que c’est dans la culture en France ou que c’est un peu tabou. Mais il faut que ça vienne du coeur, des convictions qu’on a envie de défendre. Si c’est pour faire plaisir aux médias, ça ne sert à rien. L’image du footballeur est assez égratignée en France… C’est délicat. On a souvent critiqué les footballeurs et ce n’est pas bien. Il y a aussi parfois une forme de résignation de la part des acteurs qui se disent ‘si je vais parler, on va se moquer, etc…’ Je pense que les questions des journalistes doivent aussi être ouvertes sur ce qu’il se passe dans le pays, dans la société. Quand on t’interroge, on va te parler de ta performance, des trois points… mais c’est également bien de parler de ce genre de sujets, des hommes et de la vie réelle."