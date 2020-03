JO 2020 - Ces joueurs que le PSG a (aussi) refusé d'envoyer à Tokyo

Il ne devrait y avoir aucun Parisien à Tokyo cet été pour les Jeux Olympiques. Contrairement à 2016 où Marquinhos y avait participé, le PSG a décidé de bloquer tous ses joueurs, selon les informations de L'Equipe et Le Parisien. Si on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé et de Neymar hier, le club de la capitale ne fera aucun cadeau, pour qui que ce soit.

Ainsi, dans son courrier adressé à la FFF, la direction parisienne a fait savoir que Colin Dagba et Abdou Diallo, eux aussi présents dans la pré-liste de Sylvain Ripoll, ne seraient pas autoriser à se rendre à Tokyo. Un courrier semblable a également été envoyé à la fédération espagnole pour Juan Bernat, Pablo Sarabia et Ander Herrera, tous les trois pré-convoqués. Pour Neymar, la CBF n'a pas encore formulé de demande officielle mais elle se fera, quoi qu'il en soit, renvoyer dans les cordes.