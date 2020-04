JO 2020 - La FIFA envisage de repousser la limite d'âge

Suite à l'annonce du report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo, les réactions n'ont pas tardé à arriver. A l'image de Noël Le Graët, plusieurs joueurs ont demandé à ce que la limite d'âge soit elle aussi repoussée. Pour rappel, les sélections nationales pour l'épreuve masculine doivent convoquer des joueurs de moins de 23 ans et ont le droit à trois joueurs plus âgés.

Ainsi, un groupe de travail de la FIFA étudierait actuellement la possibilité de repousser d'un an la limite d'âge afin de ne pas pénaliser les joueurs qui auraient été sélectionnables cette année mais qui ne le seront plus en 2021. Les joueurs nés après le 1er janvier 1997 pourraient alors participer à la compétition.