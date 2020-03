JO 2020 - Le CIO justifie son choix de reporter les JO à 2021

Via un communiqué de presse, le CIO a évoqué le report des Jeux Olympiques 2020 à 2021. Le comité international olympique n'a pas encore donné de dates précises mais juge juste le fait de ne pas les organiser cet été. "Lors d'une réunion très amicale et constructive, les deux dirigeants ont salué le travail du Comité d'organisation de Tokyo 2020 et ont noté les grands progrès réalisés au Japon pour lutter contre le COVID-19. La propagation sans précédent et imprévisible de l'épidémie a entraîné une détérioration de la situation dans le reste du monde. Hier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19 "s'accélérait" (...). Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l'OMS aujourd'hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés au-delà de 2020 mais au plus tard à l'été 2021, pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale" lit-on dans ce communiqué.

Toutefois, les JO de Tokyo 2020 ne changeront pas de nom, malgré la tenue des Olympiades en 2021. "Les dirigeants ont convenu que les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient être une lueur d'espoir pour le monde en ces temps troublés et que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve actuellement. Par conséquent, il a été convenu que la flamme olympique resterait au Japon. Il a également été convenu que les Jeux conserveraient le nom de Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020."