JO 2020 - Les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo

Le Comité international olympique (CIO) a fixé, ce lundi, les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo. Ces derniers, qui devaient avoir lieu du 24 juillet au 9 août 2020, se dérouleront désormais du 23 juillet au 8 août 2021, selon les informations de l'agence de presse japonaise Kyodo. Ces nouvelles dates ont été choisies en lien avec le comité d'organisation et les 33 fédérations impliquées. Ces dates, sensiblement les mêmes que les anciennes à un an près, devraient éviter les problèmes de calendrier.

The Tokyo Olympics, which were postponed due to the global #coronavirus pandemic, will be held from July 23 to Aug. 8 in 2021, an official with knowledge of the matter says.https://t.co/bQt2MUHnc9