Justice - Ça se gâte pour Ronaldinho...

Incarcéré au Paraguay avec son frère depuis le 6 mars dernier pour être entré dans le pays avec de faux passeports, Ronaldinho ne semble pas près de sortir.Ces dernières heures, l'enquête menée par les autorités paraguayennes a pris un nouveau tournant. Osmar Legal, le procureur principal, a expliqué à l'agence Reuters que l'ancienne star brésilienne et son frère pourraient être impliqués dans une affaire bien plus importante. "Notre principale hypothèse est qu'ils ont produit de faux documents et qu'ils étaient en mesure de pouvoir les utiliser à des fins commerciales ou des investissements qui ne sont pas légaux" a-t-il déclaré.

La justice enquête sur la relation entre les deux hommes et Dalia Lopez, la femme d'affaires qui a invité le joueur au Paraguay. Or, cette femme pourrait être impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent. Actuellement, cette dernière est en fuite et les autorités la recherchent. Le juge Gustavo Amarilla a indiqué que la justice cherche à connâitre la véritable raison de la présence des deux hommes au Paraguay.