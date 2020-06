Justice - Adil Rami et l'OM ont rendez-vous le 8 octobre

Il y a un an, en juin 2019, Adil Rami apprenait sa mise à pied par l'Olympique de Marseille, qui allait deux mois plus tard le licencier pour "faute grave". Un licenciement que le défenseur de 34 ans, passé depuis au Fenerbahçe et à Sotchi, conteste toujours. Une audience devant les prud'hommes était prévue le 28 mai dernier à Marseille, mais a évidemment été repoussée en raison de la crise sanitaire. D'après La Provence, elle aura finalement lieu le jeudi 8 octobre.

Rappelons que l'OM reproche à Rami d'avoir manqué des entraînements, en fin de saison dernière, afin de participer à l'émission de TV Fort Boyard. Le joueur, lui, croit qu'il s'agissait d'un prétexte pour se séparer de lui, à deux ans de la fin de son contrat, sans indemnité. "Je n’ai loupé aucun entraînement, ça, c’est certain. Le mardi matin, je suis arrivé à l’heure à la séance. Ni le président ni le coach (Rudi Garcia à l'époque, ndlr) ne me l’ont reproché par message ou m’ont dit quoi que ce soit à ce moment-là", assure Rami dans une interview récemment accordée à So Foot. "On m’a licencié pour faute grave ! Thauvin, il est estimé à 50 millions d’euros, est-ce que s’il fait Fort Boyard demain, vous lui résiliez son contrat ?"