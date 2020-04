Justice - Affaire de corruption : Nasser Al-Khelaïfi jugé en septembre avec Jérome Valcke

La justice suisse vient d'annoncer, ce mardi, que Nasser Al-Khelaïfi, patron du groupe de télévision beIN Media mais aussi du Paris Saint-Germain, sera jugé en septembre prochain, dans le cadre d'une affaire de corruption liée aux droits TV de différentes compétitions, dont la Coupe du Monde 2022.

Le dirigeant qatari sera jugé à partir du 14 septembre, en compagnie de l'ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke et d'une troisième personne, dont l'identité n'a pas filtré. Pour rappel, les trois hommes sont poursuivis pour gestion déloyale et instigation à la gestion déloyale, falsification de documents et de corruption passive. On reproche notamment à Nasser Al-Khelaïfi d'avoir financé une villa pour l'ancien numéro 2 de la FIFA.