Justice - Angers : El Melali condamné à de la prison avec sursis et une obligation de soins psychiatriques

Farid El Melali connait sa sanction ! Jugé ce jeudi sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'exhibitions sexuelles, l'ailier d'Angers SCO a été condamné à une peine 6 mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois selon Ouest-France. Nos confrères expliquent aussi qu'il aura aussi une "obligation de soins psychiatriques", avec 2 000 euros d'amende. De plus, il devra indemniser les victimes pour le préjudice moral subi et les frais d'avocats : 2 300 euros pour l’une et 1 600 euros pour l’autre.