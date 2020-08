Justice - De la prison avec sursis requise contre Harry Maguire !

Des ennuis pour Harry Maguire. Le défenseur international anglais (27 ans) a écopé d'une peine de prison avec sursis de 21 mois et 10 jours après avoir été reconnu coupable de "coups et blessures, résistance à arrestation et tentatives de corruption" par le tribunal de l'île de Syros, en Grèce.

Les faits se seraient déroulés jeudi à Mykonos, où le joueur de Manchester United était en vacances après l'élimination des Red Devils de la Ligue Europa quelques jours plus tôt. Comme le relate Sky Sports, Maguire a été arrêté avec son frère et un ami après une bagarre provoquée par des suspicions de tentatives de viol sur sa soeur. Il a déjà annoncé son intention de faire appel.