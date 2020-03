Justice - Kylian Mbappé empêtré dans une affaire d'arnaque à la cryptomonnaie

Kylian Mbappé continue d'attaquer ; à défaut d'être sur le terrain, il pourrait bientôt le faire sur les parquets. D'après les informations de L'Equipe, le buteur parisien a saisi la justice pour l'usage de son nom et de son image à son insu. Le quotidien sportif fait la lumière sur une vaste tentative d'escroquerie à la cryptomonnaie, promue par un article publié début mars sur internet et qui présente Mbappé comme un adepte du procédé. "Je suis vraiment content d'avoir tenté l'expérience parce que c'est le moyen le plus rapide et le plus facile de gagner beaucoup d'argent", aurait expliqué le champion du Monde tricolore, selon cet article. "Je parle de dizaines de milliers d'euros par jour sur pilote automatique. C'est vraiment une méthode incroyable pour devenir riche presque instantanément." L'ancien monégasque n'a évidemment jamais tenu ces propos.

On ne sait pas encore si l'arnaque a fonctionné, mais elle a en tout cas mis en alerte le joueur et ses avocats. Au printemps 2019, Mbappé avait déjà été la cible de cyber-escrocs, qui avaient piraté son compte Twitter pour faire la promotion d'investissements dans les monnaies virtuelles.