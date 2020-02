Justice - L'avocat de Nasser Al-Khelaïfi sort du silence

Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi, directeur de beIN Media Group, et Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, ont été inculpés par la justice suisse dans le cadre de l’attribution de droits médiatiques de différentes Coupes du Monde de football et Coupes des Confédérations de la FIFA. Quelques heures après cette annonce, Grégoire Mangeat, l'avocat de l'actuel président du Paris Saint-Germain, est sorti du silence pour s'exprimer sur le sujet.

"Le plus important, c’est que toutes les accusations de corruption privée relatives à l’octroi des droits médias ont été abandonnées. Ces accusations, contestées depuis le premier jour, n’étaient pas solides. Il est désormais admis que le contrat relatif aux droits médias des Coupes du monde 2026-2030 a été négocié et conclu dans le respect de toutes les règles applicables. Notre client n’est plus accusé que d’une seule et unique infraction : d’avoir incité Jérôme Valcke à ne pas restituer à la FIFA de prétendus avantages. Cette accusation manque de sérieux. Elle n’a du reste été mentionnée pour la première fois que le 2 décembre 2019, à la surprise de toutes les parties, n’a pas été instruite, et notre client n’a jamais pu s’exprimer à son sujet. Nous sommes confiants et plaiderons l’acquittement plein et entier de notre client", a commenté Me Mangeat.