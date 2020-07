Justice - La Suisse ouvre une procédure pénale à l'encontre de Gianni Infantino !

Stefan Keller, le procureur fédéral extraordinaire de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération en Suisse, vient d'ouvrir une procédure pénale à l’encontre de Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Il demande aussi la levée de l’immunité du procureur général Michael Lauber.

"Cette nomination avait initialement pour but d’examiner les quatre plaintes pénales déposées à l’encontre du procureur général Michael Lauber, du président de la FIFA Gianni Infantino, ainsi que d’autres personnes. D’autres plaintes pénales ont été déposées dans l’intervalle. Stefan Keller a désormais clôturé l’examen de deux plaintes : il conclut qu’il existe des éléments constitutifs d’un comportement répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur général Michael Lauber, le président de la FIFA et le premier procureur du Haut-Valais"est-il écrit. "Le procureur extraordinaire de la Confédération soumet par conséquent à la Commission de l’immunité du Conseil national ainsi qu’à la Commission des affaires juridiques du Conseil des États une demande d’autorisation d’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du procureur général Michael Lauber. En parallèle, Stefan Keller ouvre une procédure pénale contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, qui ne jouissent d’aucune immunité. La présomption d’innocence s’applique tant au procureur général Michael Lauber qu’au président de la FIFA Gianni Infantino et au premier procureur Rinaldo Arnold."