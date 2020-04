Justice - Le parquet suisse classe une affaire concernant Sepp Blatter

Soupçonné d'avoir signé un "contrat défavorable à la FIFA" avec l'Union Caribéenne de Football (CFU) pour l'octroi des droits télévisés des Coupes du Mondes 2010 et 2014 à des prix en deçà de ceux du marché du temps où il était président de l'instance, Sepp Blatter (84 ans) ne sera pas poursuivi pour cette affaire. D'après nos confrères de Le Monde et Süddeutsche Zeitung, le ministère public de la Confédération helvétique (MPC) a décidé de classer cette affaire ouverte en 2015 et dans laquelle l'ancienne dirigeant de la FIFA était ciblé pour "soupçon de gestion déloyale et abus de confiance."

Toutefois, Sepp Blatter reste dans le viseur de la justice concernant le versement de 1.89M€ pour Michel Platini en 2011. Une affaire pour laquelle l'ancien président de la FIFA reste confiant. "Une fois que le cas concernant le paiement de cette somme à Platini sera lui aussi classé, je demanderai à la FIFA ma réhabilitation, car ma suspension par la commission d'éthique a été faite sur la base des accusations de la justice suisse..." a-t-il déclaré à l'AFP.