Justice - N'Golo Kanté assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre

En novembre dernier, N'Golo Kanté avait déposé plainte contre son ancien agent d'image Nouari Khiari, pour "escroquerie", "tentative d'escroquerie", "abus de confiance" et "exercice illégal de la profession d'agent sportif". Dans la foulée, l'ancien milieu du SM Caen avait justifié cet acte. Quelques mois plus tard, le dossier bouge. Comme l'indique L'Equipe ce samedi matin, Kanté a reçu une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Nos confrères ont pu consulter des documents en lien avec ce dossier et ont constaté que Nouari Khiari exige 3,8M€ au Français, "à titre notamment de dommages et intérêts en lien avec le contrat d'apporteur d'affaires signé entre les deux parties à l'été 2016". Khiari affirme qu'il n'a pas perçu la somme totale de ce qui était prévu. "Cette assignation est une suite logique et juridique. Plutôt que de fabuler devant la presse, M. Kanté devra dire vrai devant la justice. Il devra répondre du non-respect de ses engagements contractuels et indemniser, tant le préjudice financier que le préjudice moral de M. Khiari, lequel se chiffre en millions" a déclaré Me Yassine Maharsi, l'avocat de l'agent d'image.