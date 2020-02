Justice - Nasser Al-Khelaïfi inculpé pour corruption !

Nasser Al-Khelaïfi, Jérome Valcke et une troisième personne ont été inculpé, ce jeudi par le parquet suisse, pour corruption.

Décidément, rien ne se passe comme prévu cette semaine au sein du Paris Saint-Germain. Après la défaite à Dortmund, le PSG est désormais dans le viseur de la justice à cause de son président Nasser Al-Khelaïfi. La justice suisse a inculpé le président du PSG et l'ex-numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valcke, pour corruption.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) suisse a annoncé, aujourd'hui, avoir "déposé l'acte d'accusation" contre l'ex secrétaire général de la FIFA, Nasser Al-Khelaïfi et une troisième personne : "un homme d'affaires actif dans le domaine des droits sportifs [...] dans le contexte de l'attribution de droits médiatiques de différentes Coupes du monde de football et Coupes des Confédérations de la FIFA". La justice suisse accuse le numéro 2 de "corruption passive, de gestion déloyale multiple et qualifiée et de faux dans les titres". Al-Khelaifi et la troisième personne inculpée sont visés pour "l'instigation à la gestion déloyale qualifiée commise par Valcke". Le troisième prévenu est aussi "accusé de corruption active".

D'après le communiqué de presse du MPC, Valcke a bien "obtenu des avantages indus des deux co-accusés". C'est à ce moment-là que l'on retrouve l'affaire de la villa en Sardaigne payée par le président parisien. "Le remboursement d'un acompte d'environ 500 000 euros qu'il avait versé à des tiers pour une villa en Sardaigne, ce après l'achat par Al-Khelaïfi, via une société, à la place de Valcke. Valcke a ensuite obtenu d'Al-Khelaïfi le droit de jouissance exclusif de la villa pour une période de 18 mois au total, jusqu'à sa suspension de la FIFA - sans s'être acquitté pour cela d'un loyer d'une valeur estimée entre environ 900 000 euros et environ 1,8 million d'euros. Valcke a reçu du troisième prévenu trois paiements d'une valeur totale de 1,25 million d'euros à sa société Sportunited Sàrl".