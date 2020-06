Justice - Neymar condamné à verser 6,7 millions d'euros au Barça !

Neymar et le Barça avaient rendez-vous devant la justice ce vendredi. Le conflit entre les deux parties était lié au versement d'une prime de prolongation. Le Brésilien réclamait au club catalan 43 millions d'euros après son départ en 2017, estimant que les Blaugrana ne lui ont pas versé l'ensemble des bonus qui lui étaient destinés au moment de la prolongation de son contrat en 2016.

La justice espagnole a finalement donné raison au FC Barcelone, et à défaut de percevoir le montant réclamé à son ancien club, le joueur du PSG devra lui verser la somme de 6,7 millions d'euros. C'est le club espagnol qui a annoncé l’issue du jugement à travers un communiqué officiel, rappelant tout de même que "cette résolution peut être contestée par les représentants du joueur" et que "le club continuera de défendre fermement ses intérêts légitimes."

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x