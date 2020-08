Justice - Vers une grosse amende pour le PSG

Engagé avec le groupe TRM Partners depuis 2018, qui devait lui permettre de trouver facilement un sponsor maillot, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de payer une lourde amende. En effet d'après L'Equipe, le club de la capitale qui a basculé de Fly Emirates à Accor, aurait trouvé son accord tout seul, et sans la consultation de son associé.

Une décision qui n'a pas du tout plu à TRM, passé devant le tribunal de commerce de Paris, et gagnant dans l'affaire en avril. le PSG devrait donc payer sa prise d'initiative. Et cela coûterait 15 millions d'euros toujours d'après le média sportif. Plus d'informations dans les jours à venir...