Juventus - Ça a chauffé à l'échauffement entre Bonucci et Matuidi !

Hier, la Juventus n'était clairement pas dans son assiette pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Lyon. Peu tranchante en première période, en manque de vitesse et peu inspirée, la Vieille Dame a rendu une copie quasi nulle face à l'OL et encaissé une défaite logique (0-1). Mais visiblement, dès la préparation de la rencontre, Leonardo Bonucci savait que quelque chose ne se passait pas très bien, comme il l'a expliqué à la fin de la rencontre. "Un problème d’attitude ? Oui, l’equipe était trop longue en première mi-temps. Déjà à l’échauffement, on comprenait que quelque chose n’allait pas".

Le capitaine de la Juve s'est notamment écharpé avec Blaise Matuidi, remplaçant au coup d'envoi, lors de l'échauffement des deux équipes. Ce sont nos confrères de Sky Italia, relayés par RMC, qui ont capté les images et décrypté les propos du défenseur italien au Français : "Ce n'est pas parce que tu ne joues pas que tu dois t'entraîner comme ça. Bouge toi !". En zone mixte, Bonucci est revenu sur cette discussion : "Si j’ai réprimandé Matuidi ? Non, je lui ai juste dit que tout le monde devait être concentré. J'ai déjà dit que l'équipe était aussi composée de ceux qui ne jouaient pas. Les 18 doivent être concentrés, mais c'était clair que quelque chose n'allait pas. Même chez les onze titulaires."