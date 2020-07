Juventus - Adrien Rabiot ne s'inquiète pas

La Juventus de Turin a connu une baisse de régime sur ses derniers matchs. Malgré une place de leader, les hommes de Maurizio Sarri restent sur une défaite et deux nuls lors des trois dernières rencontres de Serie A. En revanche, selon Adrien Rabiot (32 matchs au total cette saison, 1 but) il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour son équipe.

"On a moins le contrôle du ballon et ces matchs nous ont échappé. Mais contre l'Atalanta (2-2) par exemple, on a bien réagi et on s'est repris. Contre Sassuolo (3-3), un adversaire difficile à affronter, on n'a pas non plus perdu. On aurait pu mieux gérer certains moments, c'est vrai" a avoué Rabiot au micro de Sky Sport. Mais le milieu de terrain de 25 ans reste serein : "il n'y a rien de catastrophique" a-t-il assuré. Une fois le championnat terminé, la Juve affrontera l’Olympique Lyonnais le 7 août prochain, (victoire de Lyon 1-0 à l'aller). L'entraîneur, Rudi Garcia, s'était d'ailleurs montré très méfiant à l'égard des Turinois malgré leur méforme actuelle.