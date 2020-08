Juventus - Andrea Pirlo scelle le mercato de Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo

Le nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, s'est montré clair, net et précis concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Andrea Pirlo a mis les choses au clair en conférence de presse, sa première en tant qu'entraîneur de la Juventus. Le technicien italien, qui a remplacé Maurizio Sarri après son licenciement suite à l'élimination en huitième de finale de LDC face à l'OL, a beaucoup de travail, y compris pour redonner de la confiance à son groupe. Il a donc profité de sa présence face aux médias pour assurer que la Juve allait conserver ses deux meilleurs joueurs : Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

"Ronaldo ? On avait déjà parlé avant la reprise. On a rediscuté hier, du présent et du passé. Dybala ? Pour moi, c'est un joueur important. Il fait partie du projet. Dybala n’est pas sur le mercato” a-t-il déclaré. "La cohabitation Dybala-Ronaldo ? Les joueurs de qualité peuvent toujours jouer ensemble. Il suffit qu'il y ait du sacrifice et l'envie de travailler de la part de tout le monde".

Pour imposer sa patte à la Juve, sa première expérience en tant que coach, Pirlo a déjà des idées bien précises : "Je veux apporter de l'enthousiasme. Je veux être patron du jeu. J'ai dit deux choses aux joueurs : Je veux toujours le ballon et une fois perdu, je veux le récupérer au plus vite. Comment ramener de l'enthousiasme ? Il faut toujours parler aux joueurs et faire entrer dans leur tête nos principes de jeu. Il faudra beaucoup parler dans les prochains jours. Nous sommes ici pour gagner". Le message est clair !