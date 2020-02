Juventus - Blaise Matuidi cible le danger numéro 1 à l'OL

Au cours de son long entretien pour Le Figaro, où il a notamment annoncé qu'il allait prolonger d'une saison avec la Juventus, Blaise Matuidi s'est projeté sur le déplacement à Lyon, ce mercredi, dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Le milieu de 32 ans, plutôt confiant pour son équipe, estime que "la Juve n'a peur de personne". "On joue pour gagner tous les matches, c’est la règle ici, tout le monde la connaît. Après, cela ne veut pas dire que l’on manque de respect à Lyon. Loin de là. Je les ai souvent vus jouer et s’ils sont en difficulté en L1, ça reste des joueurs de bon niveau. Il faudra être méfiant".

Toutefois, s'il y a bien un Lyonnais dont il faudra se méfier, c'est Houssem Aouar, selon Matuidi. "Houssem Aouar est intéressant dans sa faculté à jouer pour les autres et à se montrer décisif en marquant des buts. C’est un joueur prometteur et très talentueux. Devant, avec Dembélé, Terrier et Toko-Ekambi, ils ont de quoi se montrer dangereux aussi. On le sait, mais nous aussi on a des arguments à faire valoir, je crois, enfin j’en suis sûr (sourire)". Première réponse mercredi soir, au Groupama Stadium.