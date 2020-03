Juventus - Blaise Matuidi testé positif au coronavirus

Après Daniele Rugani, un deuxième joueur de la Juve est atteint du coronavirus. Il s'agit de Blaise Matuidi.

Blaise Matuidi a été testé positif au coronavirus, annonce ce mardi soir la Juventus Turin dans un communiqué. Le club transalpin précise que le champion du monde français (32 ans), en isolement à son domicile depuis six jours, est asymptomatique. Il s'agit du deuxième joueur de l'effectif turinois à être atteint du covid-19, après Daniele Rugani la semaine dernière. En Italie, on dénombre ce mardi 17 mars près de 28 000 cas positifs et plus de 2 000 décès liés au coronavirus.

Il y a quelques jours, Matuidi avait enregistré une vidéo pour témoigner de sa mise en quarantaine, justement consécutive au test positif de son coéquipier Rugani, en confiant n'avoir "pas pris la mesure de la gravité de cette maladie, du danger", lors du développement du coronavirus en Asie. "La contagion est allée très vite en Italie", ajoutait l'ex-troyen. "On ne s'est pas forcément rendu compte et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que cette maladie peut tous nous toucher. Il est important de bien respecter les consignes."