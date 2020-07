Juventus - Blanc persiste et signe : Rabiot a tout 'pour atteindre le top'

En quête d'un club et d'un banc pour la saison prochaine, Laurent Blanc (54 ans) reste un observateur avisé du football du vieux continent. L'entraîneur français continue, notamment, de suivre avec la plus grande attention ses anciens joueurs. Dans la presse italienne, il a donc évoqué le cas Adrien Rabiot (25 ans), qu'il a eu sous ses ordres au Paris Saint-Germain et qui commence - enfin - à donner sa pleine mesure sous les couleurs de la Juventus Turin (22 matches disputés en Serie A cette saison, 1 but). Une bonne nouvelle pour le technicien tricolore, qui voit très, très grand pour "Le Duc".

"Depuis la reprise, j'ai revu un Adrien très similaire à celui que j'ai entraîné au PSG. Plus entreprenant et dans le coeur du jeu, mais il peut encore faire mieux parce qu'il a toutes les qualités pour devenir un top joueur. Il doit devenir un milieu à 5/10 buts par saison, il n'a probablement pas encore compris combien il est fort. Il y a peu de joueurs comme lui, et il ne lui faudra pas longtemps pour atteindre le top", a lancé le Cévenol dans les colonnes de Tuttosport et de poursuivre : "La Juve doit insister et faire preuve de patience car c'est un grand talent. Et le fait qu'Adrien joue à la place de Matuidi signifie qu'il est sur la bonne route car je sais combien il est difficile pour un entraîneur de se passer de Blaise".