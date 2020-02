Juventus - Buffon surpris par un certain laxisme au PSG

Arrivé au PSG à l'été 2018, au terme de son contrat à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon est reparti après une pige d'un an pour faire son grand retour dans le Piémont. Un passage express dans la capitale française dont l'expérimenté gardien italien (42 ans) a tout de même tiré des enseignements, notamment dans la préparation des joueurs avant chaque match. C'est ce qu'explique son partenaire à la Vieille Dame, Leonardo Bonucci, dans un long entretien à L'Equipe.

"On en parle souvent et il est enthousiaste d'être allé au PSG. Cela l'a ouvert à une autre mentalité", raconte le défenseur italien. "Il m'a dit qu'il avait eu besoin d'un mois pour s'adapter et ensuite, il a peut-être compris que nous, Italiens, exagérons un peu. Parce que nous, c'est toujours les horaires, les règles, tu ne peux jamais sortir. Alors qu'au PSG, tu vis à Paris, tu te retrouves au stade à 19 heures pour jouer à 21 heures, tu comprends que le foot n'est pas seulement le nôtre, avec les mises au vert tout le temps, les réunions. Il est content de l'avoir fait, cela lui a servi pour envisager le métier différemment." Voilà qui permet de mieux mesurer la différence entre les deux clubs dans l'exigence imposée à leurs joueurs.