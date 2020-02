Juventus - Chiellini est de retour !

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la Juventus Turin. A l'occasion de la réception de Brescia ce dimanche (15h) pour le compte de la 24ème journée de Serie A, la Vieille Dame enregistre le retour de Giorgio Chiellini dans le groupe, six mois après son opération du genou en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur fin août. Le défenseur italien n'a disputé qu'une rencontre cette saison et avait offert la victoire à son équipe en inscrivant l'unique but du match face à Parme lors de la 1ère journée de championnat (1-0).

Le retour de l'expérimenté défenseur de 35 ans intervient à quelques jours d'un déplacement à Lyon dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après l'Italien, le turc Merih Demiral s'était lui aussi rompu le ligament croisé. Depuis, ce sont Leonardo Bonucci et Matthijs de Ligt qui forment la charnière centrale turinoise. Avec le retour de "Go go gorilla", Maurizio Sarri peut désormais envisager une défense à trois.