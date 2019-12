Juventus - Cristiano Ronaldo futur entraîneur ? La porte reste ouverte...

Dans un entretien accordé à DAZN Italie, Cristiano Ronaldo a évoqué son avenir et notamment sa reconversion après sa carrière de footballeur. Même si le joueur de 34 ans a déclaré qu’il ne comptait pas raccrocher les crampons dans un futur proche, la question demeure légitime sur une possible tentation de s’adonner au coaching.

"En ce moment, je pense pas à devenir coach, mais peut-être, qui sait ? Si un jour je m’ennuie et que ça me tente… Si je devenais entraîneur, je serais quelqu’un de motivant. Durant les entraînements, j’aurais l’obligation de transmettre ma passion et du talent à mon équipe. Par exemple, j’aime m’amuser, dribbler, tirer et marquer des buts. C’est ça que je devrais transmettre, ainsi que de la confiance" a déclaré le Portugais. Nul doute que sa rage de victoire sera évocatrice pour ses éventuels joueurs, en témoigne la finale de l’Euro 2016 où il s’était improvisé entraîneur après sa blessure.