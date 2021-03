Juventus - Cristiano Ronaldo un peu plus dans la légende

Auteur d'un but face à la Spezia hier en championnat qui a contribué à la victoire de son équipe, la Juventus Turin (3-0), Cristiano Ronaldo (36 ans) est entré un peu plus dans la légende du football. Le Portugais, qui a inscrit son 20e but de la saison, a battu un nouveau record. En effet, l'ancienne star du Real Madrid est ainsi devenue le premier joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à inscrire au moins 20 buts sur douze saisons consécutives. Un record qui montre bien la longévité au plus haut niveau du natif de Funchal, qui compte bien continuer et enchainer les records.

Car, par la même occasion, en inscrivant ce but, le 767e de sa carrière, CR7 a égalé le Brésilien Pelé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Il est encore derrière Josef Bican (805 buts), mais cela reste un record que Ronaldo veut forcément battre.