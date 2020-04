Juventus - Détesté en Argentine, Cristiano Ronaldo préfère en rigoler

Interrogé par le média Olé, Paulo Dybala a évoqué pour ses compatriotes argentins le cas Cristiano Ronaldo. L'attaquant de 26 ans, qui a découvert le quintuple Ballon d'Or la saison passée, est notamment revenu sur l'arrivée du Portugais à l'été 2018. "Sur un plan personnel, j'ai même été surpris en bien. Quand il est arrivé à la Juventus, il y avait beaucoup d'attentes car le Real Madrid venait de nous sortir en Ligue des champions, et durant le match il y avait eu plusieurs embrouilles, dont certaines avec lui. Mais nous avons découvert une autre personne. C'est un très bon gars, très amical, dans le vestiaire comme en dehors. Il est toujours disponible pour parler et écouter les autres. Les stars ne sont pas toujours comme cela."

Paulo Dybala a ensuite raconté qu'il avait parlé à Cristiano Ronaldo de sa mauvaise image en Argentine, forcément liée à sa rivalité avec Lionel Messi depuis plus de dix ans. Visiblement, CR7 n'était pas surpris par cette annonce. "Certains le voient comme arrogant ici. Mais une fois lors d'un déplacement, je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit qu'en Argentine, on le déteste un peu pour son personnage, pour la manière dont il marche... Il a juste rigolé. Il m'a dit qu'il est habitué à être critiqué pour ces choses-là, mais qu'il est comme ça, et voilà tout..."