Juventus - Discussions entamées pour une prolongation de Dybala

Arrivé à la Juventus Turin en 2015 en provenance de Palerme, Paulo Dybala (26 ans) a connu des hauts et des bas chez les Turinois mais son talent n'est plus à prouver. Auteur de 13 buts et 12 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain argentin ne semble pas près de quitter le navire, à en croire les propos de Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame.

"Nous ne sommes pas inquiets, nous avons déjà entamé des discussions avec son entourage, nous avons une excellente relation avec eux. Nous sommes optimistes et confiants" a-t-il déclaré à la Rai à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juve et le Milan ce vendredi soir.