Juventus - Douglas Costa place Dybala au-dessus de Ronaldo !

Douglas Costa (29 ans) s'est prêté au jeu des questions-reponses lors d'un live Instagram, au grand bonheur des internautes. Le milieu offensif de la Juventus, auteur de 2 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, a créé la surprise au moment de citer le meilleur joueur de la Vielle Dame. En effet, pour le Brésilien, "le meilleur joueur c'est Paulo Dybala" ! Et non pas comme on pouvait s'y attendre, Cristiano Ronaldo, qui a pourtant remporté 5 ballons d'or. Une belle preuve d’estime envers le joyau Argentin.