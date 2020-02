Juventus - Dybala bientôt prolongé ?

Quelques jours seulement après s'être montré très vague concernant son avenir, Paulo Dybala pourrait bientôt y voir plus clair. D'après les informations révélées ce samedi par Tuttosport, la Juventus Turin aurait la ferme intention de blinder son joueur argentin de 26 ans. Auteur de 11 buts et 11 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, La Joya retrouve de son éclat et son association avec Cristiano Ronaldo n'a jamais été aussi bonne depuis l'arrivée du Portugais.

Ainsi, les dirigeants turinois auraient l'ambition de prolonger le contrat de Dybala de trois années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025. Le média transalpin indique que le joueur souhaiterait obtenir un salaire net de 10 millions d'euros par an. Passé tout près d'un départ l'été dernier, le natif de Laguna Larga pourrait finalement s'éterniser dans le Piémont.