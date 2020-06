Juventus - Dybala confirme les discussions avec le PSG

Dans le doute l'été dernier après une saison mitigée du côté de la Juventus de Turin, Paulo Dybala a finalement préféré rester au club. Pourtant, ce ne sont pas les opportunités qui lui manquaient à l’époque. "L'année dernière, la Juventus ne voulait pas compter sur moi, ne voulait pas que je continue à jouer ici" affirme d'abord l'Argentin au micro de CNN. Le milieu offensif confirme alors les nombreuses rumeurs qui avaient circulé et notamment celle d'un intérêt du PSG à son égard. "C'est à ce moment-là que j'ai été contacté et qu'il y avait des clubs qui s'intéressaient à moi. Parmi ceux-ci, Manchester United et Tottenham. Je pense qu'il y a eu des discussions pendant longtemps, puis le Paris Saint-Germain est également apparu".

Mais, étant très attaché à la Juve, son "intention était de rester". Dybala (26 ans) souhaitait marquer les esprits avant d'envisager un quelconque départ. "Je n'avais pas eu une bonne année ni un bilan positif au cours des six derniers mois, donc je ne voulais pas partir en laissant cette image parce que je pense que j'ai donné beaucoup de bons moments au club et ce n'était pas juste que je parte comme ça", a-t-il expliqué. Cette saison, la Joya a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 24 matchs de Serie A. D'ailleurs, il n'a toujours pas prolongé avec la Juventus où il est sous contrat jusqu'en 2022.