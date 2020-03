Juventus - Dybala dément être contaminé

Paulo Dybala, (26 ans), n'a pas été contaminé par le coronavirus. L'Argentin l'a lui-même déclaré via son compte Twitter. "Bonjour à tous, je voulais confirmer que j'allais bien et que je suis en isolement volontaire. Merci à tous pour vos messages et j'espère que vous allez bien" a écrit le joueur de la Juventus de Turin. En effet, beaucoup de rumeurs circulaient hier soir, à propos d'une potentielle contamination de l'attaquant, qui a rapidement rassuré ses fans sur son état de santé.

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020