Juventus - Dybala prévient : il ne sera 'pas à 100%'

Paulo Dybala a contracté le coronavirus en mars dernier et a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Une épreuve qui a visiblement laissé quelques traces. Même si l'Argentin va bien mieux depuis, il a confié qu'il ne serait pas en pleine possession de ses moyens pour la reprise. "Je ne suis pas à 100% et je ne le serai pas tout de suite mais je vais bien", a-t-il déclaré au cours d'un live Instagram avec Delle Ali, le joueur de Tottenham.

"J'avais le coronavirus mais maintenant je me sens beaucoup mieux (...) nous sommes de retour à l'entraînement et le football revient" ajoute Dybala. Le joueur de 26 ans (7 buts, 4 passes décisives en 24 matchs de Serie A) a ensuite partagé son envie de reprendre la compétition : "bientôt, nous ferons ce que nous aimons le plus. J'espère que nous pourrons nous amuser et nous divertir (...) Les gens comme nous qui aiment ce merveilleux sport auront la chance de voir un match différent par jour". La Juventus se déplacera sur la pelouse de l'AC Milan pour disputer une demi-finale de Coupe d'Italie le 12 juin prochain (20h45).