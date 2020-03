Juventus - Emery fait l'éloge de Matuidi et Rabiot

Licencié de son poste d'entraîneur d'Arsenal en novembre dernier, Unai Emery est libre. Passé sur le banc du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, le technicien espagnol a eu l'occasion de côtoyer Blaise Matuidi et Adrien Rabiot dans la capitale française. Pour Tuttojuve, il a raconté tout le bien qu'il pense des deux milieux de terrain tricolores.

"Matuidi est un grand professionnel, en plus d'être un grand joueur. Il a une forte personnalité. Ses bonnes performances ont énormément aidé la Juventus ces dernières années. Rabiot est plus jeune, mais il est à la hauteur pour jouer dans un grand club comme la Vieille Dame. La première saison est toujours celle de l'adaptation. Je l'ai vu bien jouer, mais il y a une rude concurrence et c'est normal qu'il ne commence pas toujours les matchs. Adrien est un joueur que je voudrais toujours avoir dans mon équipe, cela a été une chance de pouvoir l'entraîner. Ils pourront beaucoup s'aider l'un l'autre" a-t-il déclaré.