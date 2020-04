Juventus - L'amertume de Emre Can envers Sarri

Arrivé à la Juventus en 2018, Emre Can s'est rapidement fait une place dans le onze de Massimiliano Allegri, vainqueur du championnat en fin de saison. Mais l'été dernier, le technicien italien s'en est allé et a laissé sa place à un compatriote en la personne de Maurizio Sarri. Pour Emre Can, ce changement a été fatal. Le milieu allemand a été relégué sur le banc des remplaçants et n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs éligibles pour la Ligue des Champions. Un coup dur énorme pour l'ancien de Liverpool qui évolue désormais au Borussia Dortmund depuis janvier dernier.

Dans une interview accordée à Bild, il a fait part de son amertume envers le coach italien, bien qu'il ait désormais tourné la page. "Cela a été un moment très difficile pour moi lors des derniers mois. La saison dernière, j'étais un membre important de l'équipe. Nous méritions notre titre en Serie A et j'avais aussi bien joué en Ligue des champions. Le nouveau coach ne m'a pas du tout donné une chance équitable. [...] Malgré cela j'ai passé un bon moment à Turin et ce chapitre est définitivement terminé" a-t-il confié.