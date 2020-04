Juventus - L'éloge de Ramsey à Cristiano Ronaldo

Arrivé à la Juventus l'été dernier, Aaron Ramsey s'est rapidement adapté à ce nouvel univers. Utilisé à 24 reprises toutes compétitions confondues cette saison (4 buts, 1 passe décisive), le milieu gallois doit se battre pour une place de titulaire en raison de la rude concurrence. Reine de Serie A, la Vieille Dame veut tout remporter et elle s'arme en conséquence. C'est pourquoi elle avait recruté Cristiano Ronaldo en 2018, notamment pour tenter de revenir au sommet de l'Europe en remportant la Ligue des Champions. Au quotidien, Ramsey côtoie le quintuple Ballon d'Or et comme de nombreux joueurs l'ont fait avant lui, l'ancien d'Arsenal a tiré son chapeau au Portugais.

"C'est un athlète exceptionnel. Il est le premier au gymnase, il passe d'abord par toute sa routine et ensuite il est sur les terrains. C'est un vainqueur, il veut gagner chaque match, chaque match à petite échelle, quel qu'il soit. Et on le voit toujours là pour pratiquer ses coups francs ou d’autres exercices. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire à quel point il est bon et incroyable. Il est l'un des meilleurs de l'histoire du jeu" a-t-il déclaré lors d'un live Instagram.