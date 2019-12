Juventus - L'hommage appuyé de Didier Deschamps à Cristiano Ronaldo

Passé par la Juventus Turin, d'abord en tant que joueur (1994-1999, 180 matches, 4 buts), puis en tant qu'entraîneur (2006-2007, 30 succès, 14 nuls, 4 défaites), Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, garde une affection forcément particulière pour le club piémontais, qu'il continue de suivre avec la plus grande attention. À l'occasion des Globe Soccer Awards, le technicien tricolore a rendu un hommage appuyé à l'attaquant vedette de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo (34 ans, 14 matches et 10 buts en Serie A cette saison).

"C'est un grand champion qui se maintient à un haut niveau depuis de nombreuses et qui est toujours avide de trophées et de buts. Il essaie toujours de marquer le plus possible. Il ne se contente pas de marquer éventuellement deux buts, mais essaie toujours d'en marquer un troisième. C'est un grand professionnel qui, malgré son âge, a toujours de la détermination. Sans vouloir l'offenser, je dirais qu'il court moins qu'il y a cinq ou dix ans. Mais sans doute qu'il court mieux, tout en étant toujours décisif. Cristiano peut faire la différence à chaque moment d'un match", a estimé "La Dèche" dans des propos rapportés par Sky Sports Italia.