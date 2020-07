Juventus - La Juve donne des nouvelles de Danilo et Dybala

Sortis blessés du match opposant la Juventus à la Sampdoria (2-0), dimanche soir, Paulo Dybala et Danilo ont rejoint l'infirmerie turinoise, à une douzaine de jours du 8e de finale retour de Champions League contre l'OL (7 août). Le premier souffre d'une "élongation du muscle fémoral de la cuisse gauche" et son état de santé sera évalué "au jour le jour", comme on peut le lire dans un communiqué publié ce lundi par le club bianconero. Le second, victime d'un choc à la tête, a subi des tests dont les résultats se sont avérés négatifs.