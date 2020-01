Juventus - La mise au point de Rabiot sur son avenir

Après des débuts difficiles en raison de son manque de rythme suite à de longs mois passés sans jouer au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot monte en régime du côté de la Juventus Turin. Titulaire lors des trois derniers matchs de championnat, le milieu français de 24 ans s'adapte petit à petit au style de jeu de sa nouvelle équipe et à son nouveau championnat. A tel point qu'il est inenvisageable pour lui de quitter le Piémont, alors que son nom a été associé à Arsenal ou encore Manchester United ces derniers jours. "Oui, je resterai avec certitude à la Juventus. Il n’y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri. 2019 n’a pas été facile pour moi, je suis arrivé à la Juve après une longue période sans jouer. Je cherche à m’adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement et un nouvel entraîneur. J’espère que 2020 sera meilleur pour moi et pouvoir aider la Juventus en exploitant tout mon potentiel" a-t-il expliqué en zone mixte après la victoire de son équipe face à Cagliari (4-0, résumé), lundi après-midi.

"Je suis prêt à m’adapter et à jouer où l’équipe aura besoin de moi. Quand je suis arrivé, j’étais arrêté depuis longtemps, maintenant, je retrouve le rythme. Je me sens de mieux en mieux et nous voulons continuer à travailler comme ça. J’aime notre philosophie, avoir la possession du ballon et vite agresser l’équipe adverse. Cela nous permet de récupérer vite le ballon. Avec le temps, nous allons encore nous améliorer" a-t-il poursuivi, visiblement séduit pas l'idée de jeu mise en place par son entraîneur, Maurizio Sarri.